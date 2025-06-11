Переработка магии, новая сложность и множество улучшений: RuneScape: Dragonwilds готовит масштабное обновление

Разработчики RuneScape: Dragonwilds выпустили новое видео, посвящённое крупному обновлению It's a Kind of Magic, которое станет доступно 17 июня. Игроков ждёт переработка магической системы, новая сложность и множество улучшений.

Магия стала мощнее и гибче: добавлено заклинание Surge для уклонения и телепортации, предмет Magic Focus усиливает посохи, а новое зелье увеличивает шанс критических ударов. Также появилась система улучшения существующих заклинаний.

Защита баз тоже изменилась: теперь у построек 1500 единиц здоровья, введены защитные элементы и система видимых повреждений. А уют вблизи кровати снизит расход ресурсов.

Для любителей вызова добавлен режим Hard Difficulty: враги стали смертельно опасны, смерть теперь влечёт потерю опыта и доступ только к одному надгробию, а голод и жажда — реальные угрозы.

Технически игра получила обновлённое освещение, улучшенную графику и настройку эффектов. Впереди — новая броня, защита и квесты в духе классики RuneScape.