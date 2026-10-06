Разработчик RuneScape извинился за ИИ-персонажа с шестью пальцами, показанного на RuneFest

На RuneFest, RuneScape показала трейлер к грядущему квесту Dragon Slayer 2. И в нём, у персонажа оказалось шесть пальцев, а на бронированной обуви — странная подошва, похожая на кроссовочную.

В соцсетях быстро заметили: это же явно сгенерировано ИИ. И для Jagex вышло особенно неудачно: всего за несколько дней до этого разгорелся другой скандал — из-за коллаборации с 100 Thieves по одежде, где тоже использовали генеративный ИИ. Объяснить ситуация взялся Алек «Mod Sween» Свин из Old School RuneScape. Он выложил заявление в сабреддите 2007scape.

Мы в курсе претензий к трейлеру Dragon Slayer 2 и уже сняли его, пока срочно разбираемся, — написал он. — Этот трейлер делал проверенный внешний партнёр. Он прямо подтвердил, что генеративный ИИ использоваться не будет. Но там, помимо всего прочего, есть шестой палец. И это, честно говоря, сложно как-то объяснить. Приносим свои извинения.

Как и после истории с 100 Thieves, Свин ещё раз обозначил позицию Jagex.

В Jagex всё однозначно: мы не используем генеративный ИИ для создания игр, арта или креативных материалов и не позволим делать это от нашего имени. Это уже второй раз подряд, когда вопросы к генеративному ИИ возникают из-за партнёров, которым мы доверяли. Для нас это сигнал: у нас есть проблема в собственных процессах, и её надо решать

Свин сказал, что студия пересматривает процесс проверки. А пока будет работать с авторами из сообщества и привлекать их — чтобы история Dragon Slayer 2 была рассказана на уровне, достойном такого обновления.

Удивительно: как видео, настолько явно напичканное генеративным ИИ, вообще проскочило незамеченным? Шесть пальцев видны невооружённым глазом, даже если всё остальное можно умудриться пропустить. Свин заметил, что команда «должна была увидеть это», и добавил: «Мы облажались и не можем просто перекладывать вину на других».