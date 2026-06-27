Разработчики RuneScape: Dragonwilds анонсировали масштабную переработку боевой системы

Авторы кооперативной выживалки RuneScape: Dragonwilds опубликовали подробный разбор грядущего обновления 0.12.1. Специально сформированная команда Core Improvements проанализировала тысячи отзывов в Steam, Discord и Reddit, чтобы исправить главную проблему игрового процесса — излишнюю тяжесть и неотзывчивость сражений. Создатели проекта выделили список ключевых механик, которые претерпят кардинальные изменения в ближайших патчах.

Основной упор будет сделан на улучшение защитных действий персонажей. Разработчики сократят анимацию блока и расширят временное окно для его успешного срабатывания, а обновленный интерфейс начнет наглядно отображать количество заблокированного урона. Кроме того, успешное парирование вражеских выпадов теперь будет мгновенно восстанавливать половину максимального запаса выносливости и позволит провести мощную контратаку со специальным кинематографичным ракурсом камеры. Параллельно с этим авторы перебалансируют затраты стамины для всех доступных видов оружия и щитов.

Значительные улучшения коснутся и магических классов, которые долгое время страдали от нехватки мобильности. С выходом патча 0.12.1 игроки наконец-то смогут медленно передвигаться шагом прямо во время сотворения популярных боевых заклинаний. Дополнительно в игру введут функцию быстрого каста, которая защитит выбранные чары от прерывания при получении ударов от монстров. Также боевые действия станут более гибкими благодаря механике отмены анимаций обычных атак с помощью своевременного блока или уклонения.

Ближе к официальному релизу версии 1.0 в Dragonwilds вернется классическая для серии RuneScape шкала специальных атак. Данный элемент интерфейса будет медленно заполняться со временем, что позволит разработчикам сделать редкие и мощные приемы гораздо сильнее, снизив при этом их стоимость в выносливости. Наконец, магический арсенал пополнится совершенно новым типом оружия — быстрыми и мобильными жезлами, которые позволят наносить урон на ходу и эффективно накладывать на противников эффекты горения или замедления. Разработчики заявляют, что текущая публикация создана в первую очередь для диалога с фанатами, чтобы убедиться, что студия движется в правильном направлении. Поэтому, если есть что сказать, то можно отправиться, высказаться о боевой системе игры под официальную новость в Steam.