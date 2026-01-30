Разработчики RuneScape Dragonwilds раскрыли планы на 2026 год и сравнили новое дополнение с Elden Ring

Студия Jagex поделилась подробностями о развитии своего проекта RuneScape: Dragonwilds. Вышедший в апреле прошлого года симулятор выживания получил очень положительные отзывы в Steam и достиг пикового онлайна в 50 тысяч игроков, что побудило авторов активно работать над будущим контентом. Ближайший год обещает быть насыщенным на обновления.

В конце марта состоится релиз второго крупного расширения под названием Dowdun Reach, которое носит подзаголовок Madness of Zamorak. Это будет первое обновление, где главным боссом выступит не дракон. Новая локация представляет собой огромный запутанный замок, ориентированный на вертикальное исследование. Разработчики отмечают, что эта зона будет гораздо более насыщенной и линейной по сравнению с привычным открытым миром, и сравнивают ее с замком Грозовой Завесы из Elden Ring. Внутри крепости игрокам предстоит столкнуться с Черными рыцарями и Синими драконами ради получения мифрилового снаряжения.

Вместе с новой локацией в игре повысят максимальный уровень всех навыков с 50 до 99. Ранее разработчики ограничивали прокачку из-за плотности контента, но теперь расширение лимита принесет новые пассивные умения и рецепты. Также в игру добавят рыбалку, которая будет требовать точности и своевременной реакции, а не простого ожидания. В сочетании с фермерством это приближает проект к жанру симулятора жизни, что, по словам авторов, было одним из самых популярных запросов в опросах фанатов.

На второй квартал 2026 года запланирован выход дополнения Umbral Sands. Особенностью этого региона станет необходимость исследовать мир в ночное время, чтобы избежать палящей жары. Прислушавшись к отзывам, студия добавит больше дружелюбных NPC, торговцев и квестодателей. Однако творческий директор Рик Турек подчеркнул, что игра не превратится в типичную MMO с переполненными городами, так как важно сохранить атмосферу одиночного выживания и противостояния окружающей среде.

Ближе к концу года ожидается выход расширения Scorned Wilderness, которое добавит эндгейм-контент и руническую экипировку. Это произойдет перед выходом версии 1.0 и релизом на консолях. Уже после полноценного выхода игры запланировано обновление Shadows of Ashenfall, которое обещает внедрить механики, существенно меняющие игровой процесс.