RuneScape: Dragonwilds - игра на выживание в фэнтезийном мире Гиелинора выйдет весной этого года

Компания Jagex анонсировала RuneScape: Dragonwilds – крафтинговую игру на выживание в открытом мире, действие которой разворачивается во вселенной RuneScape. Она выйдет в раннем доступе на PC этой весной через Steam.

По словам генерального директора Jagex Джона Беллами, Dragonwilds предложит совершенно новый игровой опыт в мире Гиелинора, сохранив дух оригинальной RuneScape. Разработчики уже провели закрытое альфа-тестирование и обещают учитывать отзывы сообщества на протяжении всего периода раннего доступа.

Сюжет игры разворачивается на заброшенном континенте Ашенфолл, где пробудились драконы. Игроки смогут в одиночку или в кооперативе до четырех человек исследовать мир, собирать ресурсы, строить укрытия и сражаться с мифическими существами. Их главная цель – победить Королеву Драконов, овладев древними секретами выживания.

Игровой процесс включает развитие навыков, создание оружия и зельеварение. Противостояние драконам требует тщательной подготовки: необходимо собирать ресурсы, исследовать разрушенные цивилизации и использовать руническую магию. Специальные заклинания помогут игрокам взрывать рудные жилы, создавать волшебные топоры и изменять окружение.

Dragonwilds предлагает авторский открытый мир, наполненный заданиями, ролевыми элементами и возможностью исследования. Игроки столкнутся как с легендарными врагами из оригинальной RuneScape, так и с новыми угрозами, включая страшных Гару.

Проект ориентирован на сообщество, и игроки смогут влиять на его развитие. Разработчики планируют постоянно обновлять контент, добавляя новые механики и расширяя мир Ашенфолла. Dragonwilds уже прошла альфа-тестирование в конце 2024 года, а в 2025 году отправится в ранний доступ.