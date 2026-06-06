RuneScape: Dragonwilds покидает ранний доступ - выживание с драконами и магией выйдет уже в сентябре

Разработчики из Jagex объявили, что RuneScape: Dragonwilds официально выйдет из раннего доступа 15 сентября. Одновременно с релизом версии 1.0 игра станет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, что заметно расширит аудиторию нового ответвления знаменитой вселенной RuneScape.

С момента запуска в раннем доступе весной 2025 года проект активно развивался при участии сообщества. Исполнительный продюсер Джесси Америка подчеркнул, что многие изменения и обновления были реализованы благодаря отзывам игроков. Такой подход давно стал одной из сильных сторон RuneScape, и Dragonwilds, судя по всему, продолжает эту традицию.

В отличие от классической MMORPG, Dragonwilds делает ставку на выживание, исследование открытого мира и строительство. Действие разворачивается на новом континенте Ашенфолл, где игрокам предстоит прокачивать навыки, создавать экипировку, использовать магию и сражаться с драконами. Главной целью станет противостояние Королеве Драконов, однако путь к ней будет наполнен опасностями и тайнами.

Особенно интересно выглядит система магии, которая используется не только в бою. Игроки смогут ускорять добычу ресурсов с помощью заклинаний, вызывать необычные эффекты и применять магию для выживания в суровом мире. Такой подход помогает Dragonwilds выделяться среди множества игр жанра survival.

На фоне популярности проектов вроде Valheim и Enshrouded выход RuneScape: Dragonwilds выглядит своевременным. Игра пытается объединить знакомую атмосферу RuneScape с современными механиками выживания, и уже этой осенью станет ясно, насколько удачным окажется этот эксперимент.