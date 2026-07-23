Runescape Dragonwilds превзошла внутренние прогнозы - в раннем доступе продано 1,3 миллиона копий

Разработчики Runescape: Dragonwilds из Jagex отмечают более 1,3 миллиона проданных копий в раннем доступе. Генеральный директор Jagex Джоб Беллами сообщил The Game Business, что команда, стоящая за Dragonwilds, первоначально прогнозировала скромные 200 000 проданных копий в раннем доступе, и нынешний успех игры беспрецедентен. Он объяснил неожиданный скачок продаж неожиданно хорошим приёмом на восточной аудитории благодаря уникальному стилю и тону игры — деталь, которая, по мнению команды, лучше бы воспринималась на западных рынках.

Он рассказал, что китайский рынок внёс значительный вклад в продажи как на ранних, так и на нынешних этапах раннего доступа, опровергнув некоторые «давние подозрения о культурной совместимости» и, будем надеяться, позволив команде быть более уверенной в своей работе по мере продвижения игры к финальной версии.

Это достижение заставляет нас задуматься о том, как быстро пролетело время с момента дебюта, и о том, что игра разошлась тиражом в 600 000 копий за первые две недели. Похоже, что этот стартовый импульс выровнялся и обеспечил стабильные продажи для приключенческой игры в жанре выживания и крафта, которая демонстрирует большой потенциал стать захватывающим развлечением.