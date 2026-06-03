RuneScape: Dragonwilds впервые за 25 лет выйдет на консолях и появится в PlayStation Plus

Во время State of Play студия Jagex объявила, что RuneScape: Dragonwilds выйдет на PlayStation 5 до конца 2026 года. Более того, игра станет доступна подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium уже в день релиза.

Это первый случай за 25-летнюю историю франшизы RuneScape, когда проект серии официально выходит на консолях. Разработчики называют этот шаг важным этапом в развитии бренда и возможностью познакомить новую аудиторию с миром RuneScape.

В отличие от классической MMORPG RuneScape, Dragonwilds представляет собой кооперативную игру на выживание с открытым миром. Игрокам предстоит исследовать континент Эшенфолл, выполнять задания, развивать навыки, строить убежища и сражаться с опасными существами, включая драконов.

С момента запуска в раннем доступе Steam в апреле 2025 года проект получил положительные отзывы и разошёлся тиражом более миллиона копий. В течение 2026 года игра продолжит получать крупные обновления с новыми регионами, навыками, экипировкой и сюжетным контентом.

Пока Jagex не уточнила, будет ли версия для PlayStation 5 поддерживать кроссплей с ПК, однако разработчики пообещали поделиться дополнительными подробностями позднее.