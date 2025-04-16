Сорок тысяч игроков и 78% положительных отзывов: RuneScape: Dragonwilds вышла в раннем доступе Steam

Ещё в конце марта Jagex анонсировали кооперативную выживалку RuneScape: Dragonwilds. И вот они провели трансляцию и объявили дату выхода — 15 апреля. То есть игра уже доступна в Steam прямо сейчас, и продаётся за 1700 рублей.

Судя по всему, народу проект пришёлся по вкусу — у Dragonwilds уже 78% положительных отзывов. Да и серверы не пустуют: на момент написания новости в игре находилось около 38 тысяч человек, а сегодняшний пик и вовсе достиг 41 270 игроков.

Разработчики, кстати, уже поделились планами развития. Постепенно в игру должны добавлять новые регионы, квесты, врагов и навыки. Ещё обещают улучшить боевую систему, погодные условия и даже производительность. Также должны добавить хардкорный режим.