Состоялся полноценный релиз кооперативного симулятора выживания RuneScape: Dragonwilds

Студия Jagex выпустила версию 1.0 фэнтезийной ролевой игры с элементами выживания под названием RuneScape: Dragonwilds. Проект официально покинул стадию раннего доступа, в которой находился в течение 17 месяцев, и теперь доступен пользователям по всему миру. Одновременно с компьютерным релизом игра впервые в истории франшизы дебютировала на консолях, добравшись до игровых платформ PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Проект также пополнил библиотеки игровых сервисов Xbox Game Pass и PlayStation Plus.

Главным нововведением масштабного обновления стала обширная неизведанная область Scorned Wilderness. В этой локации игроков ждут новые сюжетные задания, уникальные случайные события и опасные типы противников. Ключевой особенностью зоны стал первый в игре полноценный рейд, в финале которого пользователям предстоит сойтись в решающей битве с пятиголовой Королевой драконов по имени Кулдра. За победу над этим сложным боссом искатели приключений смогут получить ценные ресурсы и мощное руническое снаряжение.

Помимо свежего контента разработчики существенно улучшили основные механики игрового процесса. Авторы полностью переработали боевую систему, процесс строительства базы, пользовательский интерфейс и карту мира, а также повысили общую производительность. Всего в релизной версии игры создатели исправили 2665 различных программных ошибок. Симулятор полностью поддерживает функцию кроссплатформенного мультиплеера, что позволяет четырем пользователям комфортно играть вместе независимо от выбранного устройства.

Выход версии 1.0 является лишь завершением первого этапа масштабного плана по развитию проекта. Представители студии Jagex уже официально подтвердили, что планируют обеспечивать игре многолетнюю контентную поддержку. Ближайшее крупное бесплатное обновление под названием Luminance выйдет уже в декабре и добавит в симулятор новый навык Молитвы, дополнительный строительный набор и другие функции.

А дальнейшими планами на развитие вселенной разработчики обещают поделиться с фанатами на специальном мероприятии в октябре.