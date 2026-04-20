Удочки наготове: в RuneScape: Dragonwilds добавят рыбалку

Разработчики RuneScape: Dragonwilds наконец прислушались к игрокам: уже 21 апреля в игре появится полноценная система рыбалки. Отсутствие этого базового навыка, знакомого фанатам классической RuneScape, долгое время вызывало недовольство сообщества.

Судя по новому трейлеру, игроков ждёт сразу несколько способов добычи рыбы: традиционная ловля на удочку, использование сетей у берега и даже применение магии. Как и другие навыки, рыбалка получит прокачку до 99 уровня — за его достижение предусмотрен уникальный плащ.

Кроме того, самые редкие уловы можно будет превратить в декоративные трофеи и украсить ими свою базу. Обновление обещает заметно расширить возможности выживания и крафта, добавив игре ещё больше разнообразия.