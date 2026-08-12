"Лучше спиратьте": разработчики Runeveil призвали не покупать игру у перекупщиков, перепродающих бесплатные промо-ключи

Студия Dicehit Games выступила с необычным заявлением в адрес игроков: вместо того чтобы покупать ключи для их рогалика Runeveil на сомнительных площадках, они предложили попросту скачать игру бесплатно через торренты.

Поводом для гневного поста в соцсети X стала ситуация, с которой студия столкнулась в начале августа. Разработчики обнаружили, что их игра Runeveil продается за копейки на сайте Instant-Gaming, хотя официально никаких масштабных скидок они не устраивали.

Как выяснилось, дешевые ключи оказались промо-кодами, которые студия раздавала бесплатно блогерам и журналистам в обмен на обзоры. Вместо честного освещения игры, полученные коды были выставлены на перепродажу на сторонних торговых площадках, при этом разработчики не получили с этих продаж ни копейки.

Мы не получили обещанного освещения, а наш жест доброй воли просто эксплуатируют. Если какая-то из наших игр кажется вам слишком дорогой, не покупайте ключи на сторонних сайтах, лучше спиратьте ее.

В студии пояснили, что не имеют ничего против легальных оптовых продаж ключей дистрибьюторам, но в данном случае речь шла именно о мошенничестве с промо-материалами. Отключать все розданные ключи разработчики не стали, чтобы случайно не наказать честных критиков, однако подчеркнули, что отследить перепродажи вручную команде из четырех человек практически невозможно.

Этот случай стал еще одним эпизодом в череде конфликтов инди-разработчиков с "серым" рынком. Ранее подобные проблемы возникали у других студий, когда тысячи копий игр исчезали через систему возвратов Steam или когда разработчикам приходилось публично уличать пиратов в требовании исправить баги.