Анонсирована бесплатная сетевая ролевая игра Runeward Online в жанре bullet hell

Независимая студия FatHatCat представила многопользовательский ролевой экшен Runeward Online, сочетающий элементы динамичной стрельбы и исследования подземелий. Проект будет распространяться по бесплатной модели и предложит совместные сражения в процедурно-генерируемых локациях.

В Runeward Online игрокам предстоит примерить роль Рунных Стражей, исследующих опасные канализационные коллекторы, древние руины и замки. Игровой процесс ориентирован на постоянное уклонение от снарядов и уничтожение волн противников в режиме реального времени. Локации в игре создаются случайным образом из заранее подготовленных вручную комнат, что обеспечивает уникальность каждого нового прохождения.

Одной из ключевых особенностей проекта является глубокая настройка способностей персонажа с помощью экипировки, рун и питомцев. Найденные спутники выступают в роли модификаторов оружия, позволяя пулям рикошетить от препятствий, разделяться на несколько частей или автоматически наводиться на цели. Руны существенно меняют базовые механики перемещения и взаимодействия с окружением, например, наделяют героя крыльями для полета над пропастями или превращают отдачу от выстрелов в притягивание врагов. Арсенал доступного снаряжения включает множество видов оружия, от магических фолиантов до тяжелых двуручных мечей.

Сражаться с монстрами можно в одиночку или объединившись в группы с другими пользователями. Разработчики делают акцент на общем онлайн-мире, где игроки могут свободно общаться в чате, собирать отряды и обмениваться найденными предметами. В случае гибели персонажа текущий забег завершается, однако весь накопленный прогресс, включая уровни героя, добытое снаряжение и разблокированные классы, сохраняется для последующих походов.

Над созданием Runeward Online на протяжении нескольких лет работают всего 2 независимых разработчика из студии FatHatCat. Они отказались от привлечения внешних инвесторов, чтобы сохранить творческую независимость. Игра будет распространяться бесплатно, а финансовую поддержку авторы планируют получать через добровольные пожертвования на краудфандинговых платформах и косметические внутриигровые покупки.

На данный момент точная дата выхода Runeward Online не объявлена, однако проект уже можно добавить в список желаемого на площадке Steam. Среди системных требований указаны процессор Intel Core i7-860, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GTX 650 с 1 ГБ видеопамяти. На старте игра будет поддерживать английский язык.