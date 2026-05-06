R.U.S.E. возвращается: культовая RTS о Второй мировой войне вновь доступна в Steam

Стратегия R.U.S.E. спустя 10 лет вернулась в Steam! Издателем теперь выступает сама студия-разработчик Eugen Systems, которая выкупила права на игру у Ubisoft.

Причина удаления игры из магазина в 2015 году была банальной — истек срок лицензий на использование военной техники. Но после десятилетнего перерыва R.U.S.E. вновь доступна для покупки. Изданием теперь занимается Eugen Systems, которая выкупила права на свой культовый проект у Ubisoft. Обновлённое издание называется R.U.S.E. Definitive Edition.

Все владельцы игры как вновь купившие, так и те, кто приобрёл её до удаления, получают все вышедшие дополнения бесплатно. Разработчики также полностью адаптировали R.U.S.E. под Steam Deck и для корректной работы на современном «железе».

В честь этого события игра получила множество технических улучшений, но главная её фишка — тактические уловки, позволяющие обводить противника вокруг пальца, например, ставить ложные цели или «выключать» радиосвязь у вражеских отрядов, — осталась неизменной.

Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, а сражаться можно за одну из семи фракций: СССР, США, Францию, Великобританию, Германию, Италию или Японию. Помимо большой сюжетной кампании, есть мультиплеер и специальные тактические испытания.

В российском Steam Standard Edition оценивается в 1879 рублей. За эти деньги вы получаете полный пакет: обновления, все DLC, мультиплеер и поддержку Steam Deck. Разработчики обещают русскую локализацию (интерфейс и субтитры) и полностью рабочий мультиплеер. Главное — R.U.S.E. вернулась, и теперь в неё могут сыграть и ветераны, и новое поколение стратегов.