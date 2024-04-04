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Russian CyberVillage Simulator октябрь 2024 г.
Симулятор, Инди, От первого лица
8.3 3 оценки

Состоялся анонс отечественной игры - "Симулятор Русской Кибердеревни"

VD Games
Новости

Всем привет!

С Вами на связи разработчики игры «Симулятор Русской Кибердеревни». Данная игра понравилась игрокам и была тепло принята в нашем небольшом сообществе.

И вот, спустя некоторое время, мы решили создать проект по схожей тематике, а именно – русской деревне. Но в этот раз игрок отправится не в обычную деревню, а в деревню, которая находится на другой Красной планете. Игра получила название «Симулятор Русской Кибердеревни».

При разработке игры мы вдохновлялись «Cyberpunk 2077», «My Summer Car», сериалом «Кибердеревня» и собственно прошлой нашей игрой «Симулятором русской деревни».

В нашей игре на этот раз Вы возьмете на себя роль Сергея, бывшего жителя киберпоселения, который возвращается к себе домой через несколько лет отсутствия и обнаруживает, что деревня находится в полнейшем запустении и игроку предстоит заняться её восстановлением.

Основными механиками игры являются:

  • Строительство различных сооружений: домов, бани, сараев, заборов и тому подобное;
  • Разведение домашних животных: кур, коров, коз, свиней, гусей, а также вывод потомства и дальнейшая их продажа;
  • Охота и рыбалка;
  • Ягоды, грибы;
  • Заготовка различных ресурсов: древесины, камень и так далее;
  • Торговля с местными жителями;
  • А также различные сюжетные задания для восстановления деревни, помощи местным жителям и другим опасностям, которые будут нас подстерегать на этом не простом пути.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

Скрeпно :) Надеюсь получится интересно и с юмором, а не уг.

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