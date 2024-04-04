Состоялся анонс отечественной игры - "Симулятор Русской Кибердеревни"

Всем привет!
С Вами на связи разработчики игры «Симулятор Русской Кибердеревни». Данная игра понравилась игрокам и была тепло принята в нашем небольшом сообществе.
И вот, спустя некоторое время, мы решили создать проект по схожей тематике, а именно – русской деревне. Но в этот раз игрок отправится не в обычную деревню, а в деревню, которая находится на другой Красной планете. Игра получила название «Симулятор Русской Кибердеревни».
При разработке игры мы вдохновлялись «Cyberpunk 2077», «My Summer Car», сериалом «Кибердеревня» и собственно прошлой нашей игрой «Симулятором русской деревни».
В нашей игре на этот раз Вы возьмете на себя роль Сергея, бывшего жителя киберпоселения, который возвращается к себе домой через несколько лет отсутствия и обнаруживает, что деревня находится в полнейшем запустении и игроку предстоит заняться её восстановлением.
Основными механиками игры являются:
- Строительство различных сооружений: домов, бани, сараев, заборов и тому подобное;
- Разведение домашних животных: кур, коров, коз, свиней, гусей, а также вывод потомства и дальнейшая их продажа;
- Охота и рыбалка;
- Ягоды, грибы;
- Заготовка различных ресурсов: древесины, камень и так далее;
- Торговля с местными жителями;
- А также различные сюжетные задания для восстановления деревни, помощи местным жителям и другим опасностям, которые будут нас подстерегать на этом не простом пути.
Скрeпно :) Надеюсь получится интересно и с юмором, а не уг.