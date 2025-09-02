Исходный код российского шутера "Русская рулетка 2: Закрытые планеты" выложили в открытый доступ

В сети был опубликован исходный код и набор игровых данных трехмерного шутера от первого лица Русская рулетка 2: Закрытые планеты, который был разработан компанией Logos и издан Букой в 1999 году. Сохранившийся архив предоставил один из разработчиков проекта, Святослав Образцов.

По сюжету игры, пользователю в роли потомка императоров необходимо путешествовать между мирами, выполнять задания различных враждующих фракций и использовать всевозможные боевые транспортные средства.

Код был опубликован с официального разрешения правообладателя. Лицензия позволяет свободно использовать и модифицировать исходные тексты и данные при обязательном указании, что оригинальные файлы были разработаны компанией Logos.

Выложенный архив был создан предположительно 18 января 1999 года, за 2 месяца до релиза игры. По этой причине в опубликованном коде могут отсутствовать некоторые элементы и скриптовые функции из финальной версии. Энтузиаст, которому был передан код, планирует заняться его улучшением, дополнением и корректировкой. В текущем виде для сборки проекта под Windows необходимы компиляторы Turbo Assembler и Watcom C/C++.