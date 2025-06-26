На VK Play вышел "Симулятор Русской Деревни 2"

В отличие от оригинальной игры, персонажи полностью озвучены

Команда PropilGames выпустила на VK Play «Симулятор Русской Деревни 2». Это продолжение игры, вышедшей в 2023 году. Приобрести продолжение на VK Play можно с 20%-ной скидкой — за 472 рубля, а не 590.

Как и в оригинале, геймеры берут на себя роль жителя деревеньки, которую надо развивать. Герой может построить дом, разбить сад и огород, развести животных, устроиться на работу фельдшером, пожарным или почтальоном, а также всячески помогать местным.

Никто не мешает и заняться торговлей: охотясь и удя рыбу, собирая грибы-ягоды, делая квас, герой может продать все это односельчанам. А на досуге самое то погонять на велике или попариться в баньке.

По словам разработчиков, они прислушались к фанатам и исправили недочеты оригинала уже в сиквеле. Например, озвучили персонажей на русском языке: в первой части были доступны только субтитры.