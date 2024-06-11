Опробуйте быт русской деревни на Марсе - демо-версия симулятора появилась в Steam

Любителям необычных игровых концепций и поклонникам жанра симуляторов стоит обратить внимание на новый проект, демо-версия которого появилась в Steam. Игра предлагает игрокам окунуться в атмосферу русской деревни, но с неожиданным твистом — действие разворачивается на далекой планете Марс.
Разработчики игры проделали колоссальную работу, трудясь над созданием демо-версии на протяжении нескольких месяцев. Их усилия не прекращались даже в выходные дни, что свидетельствует о невероятной самоотдаче и страсти к своему детищу. Теперь плоды их трудов доступны всем желающим, и авторы надеются, что игроки по достоинству оценят результат.
Демо-версия симулятора русской деревни на Марсе является частью фестиваля «Играм Быть», проходящего в Steam. Разработчики призывают всех, кто опробует демо-версию, делиться своими впечатлениями, отзывами и предложениями в сообществе игры.
О, игра по "Кибердеревне". Внезапно.