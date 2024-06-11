В далёком будущем, когда человечество покорило просторы космоса и основало колонии на Марсе, группа отважных первопроходцев решает создать нечто уникальное — сообщество, где футуристические технологии гармонично сплетаются с богатыми традициями русской культуры. Так рождается Русская Кибердеревня — оазис жизни и надежды на красной планете.

Вам предстоит возглавить это необычное поселение и привести его к процветанию, преодолевая многочисленные трудности и опасности марсианских просторов. Жизнь в кибердеревне полна разнообразных занятий, характерных для сельской местности: выращивайте экзотические сельскохозяйственные культуры в высокотехнологичных теплицах, разводите генетически модифицированный скот и птицу, стройте футуристические сооружения, совмещающие в себе элементы традиционной русской архитектуры и передовые достижения науки. В свободное время отправляйтесь на рыбалку в подземные резервуары, собирайте грибы и ягоды в искусственных экосистемах — жизнь в кибердеревне никогда не даст вам заскучать.

Однако не теряйте бдительности — ваш главный противник, загадочный Искусственный Интеллект, не дремлет. Он всеми силами стремится помешать развитию колонии, адаптируясь к вашим стратегиям и находя всё новые способы противодействия. Вам потребуется продемонстрировать исключительную сообразительность, находчивость и лидерские качества, чтобы объединить жителей кибердеревни перед лицом этой угрозы.