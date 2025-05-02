Джунгли зовут! Для Rust вышло огромное тропическое обновление с новым биомом и возможностями

1 мая 2025 года в Rust вышло масштабное обновление Jungle, которое добавило в игру долгожданный новый биом. Густые джунгли с высокими вечнозелёными деревьями и плотным подлеском открыли перед игроками свежие возможности для исследования, строительства и выживания.

Биом джунглей стал первым новым регионом за несколько лет, и сообщество встретило его с энтузиазмом. Особенно радуются одиночки и малые группы: ландшафт идеально подходит для скрытных баз и уникальных построек, включая дома на деревьях.

В обновлении появились новые монументы — небольшие памятники, разбросанные по биому. Несмотря на отсутствие крупных POI, они отлично подходят для PvP-схваток и поиска полезного лута: от обычных ящиков до военных контейнеров с редкими ресурсами.

Главной «фишкой» стало качание на лианах — новый способ перемещения в стиле Тарзана. С их помощью можно раскачиваться с ветки на ветку, забираться на деревья и быстро скрываться от врагов. Лозу можно перекинуть товарищу, открывая тактические возможности для командной игры и внезапных засад.

Rust Jungle — это свежий глоток воздуха для ветеранов и отличный повод вернуться в игру.