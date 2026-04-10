"Это не наш сиквел": в Facepunch предупредили о мошеннической странице Rust 2 в Steam

В сети появилась информация о якобы готовящемся сиквеле популярной выживалки Rust, однако разработчики из студии Facepunch быстро опровергли эти слухи.

Поводом для волнений стал профиль «Rust 2», обнаруженный пользователями в магазине Steam. Сообщество активно обсуждало находку на Reddit, приняв ее за анонс продолжения. Ситуацию случайно усугубил операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн: он иронично посоветовал «не замечать» странную страницу, но позже признался, что просто решил подшутить над разгорающимся ажиотажем.

Основатель студии Гарри Ньюман вынужден был выступить с официальным заявлением. Он назвал страницу подделкой и подчеркнул, что никакой второй части его команда не создает. Разработчики продолжают поддерживать оригинальную игру, которая в этом году отмечает 13-летие.

Аналитический сервис SteamDB уже присвоил странице-двойнику статус вредоносной и предупредил пользователей о рисках фишинга и мошенничества.

Примечательно, что в 2023 году Ньюман в шутку рассуждал о том, что если бы сиквел когда-нибудь создавался, он точно не использовал бы движок Unity. Однако, как выяснилось сейчас, никаких планов насчет Rust 2 у студии нет, а «утечка» оказалась чьим-то пранком.