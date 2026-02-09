Facepunch наблюдает за Rust как за RTS: каждый шаг читеров под контролем

Разработчики Rust из студии Facepunch раскрыли детали своей борьбы с читерами и признались, что наблюдают за серверами почти как за матчем в стратегию в реальном времени. О продвинутой системе контроля рассказал операционный директор компании Алистер Макфарлейн в своём посте в X.

По его словам, игра собирает и хранит колоссальный объём данных: каждый выстрел, сообщение в чате, выброшенный предмет и любое взаимодействие логируется. Эти данные можно не только воспроизвести задним числом, но и просматривать в реальном времени — даже когда администраторы напрямую не подключены к серверу. Это позволяет оперативно отслеживать подозрительное поведение и выстраивать полную картину действий игрока.

Жалобы пользователей поступают в автоматизированные системы анализа. Алгоритмы изучают поведение аккаунтов и принимают меры: в одних случаях блокировки происходят мгновенно, в других — с задержкой, чтобы собрать больше доказательств. При этом сотрудники Facepunch вручную просматривают отчёты, а игроки с большим числом репортов получают повышенный приоритет проверки.

Facepunch уже давно делает ставку на жёсткую античитерскую политику. Ранее студия заявляла о планах внедрить требования Secure Boot и TPM, которые в будущем могут стать обязательными. Именно проблема читеров в своё время стала одной из ключевых причин отказа от полноценного релиза Rust на Linux.