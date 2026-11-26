Студия Facepunch сообщила, что решила повременить с внедрением системы кастомизации персонажей в Rust. Изначально разработчики хотели дать игрокам возможность менять внешность, если она их не устраивает, но опасались, что в итоге все персонажи станут одинаковыми, а свойственная Rust дикая мешанина образов исчезнет. Чтобы этого избежать, студия планировала ограничить число пользователей, имеющих доступ к функции.

После изучения отзывов сообщества в Facepunch пришли к выводу, что единственный вариант — отложить нововведение и продолжить обдумывать его. При этом Staging Branch был очищен и обновлён. Теперь на тестовом сервере можно опробовать новую функцию татуировок, обновлённые эффекты намокания от дождя, переработанное дерево технологий и другие изменения.

Staging Branch — это отдельная версия Rust, где новые функции тестируются до релиза в основной игре. Она позволяет выявлять ошибки, проблемы баланса и производительности с помощью игроков, которые добровольно участвуют в тестировании. Участники могут оставлять отзывы и сообщать о найденных проблемах напрямую разработчикам, влияя на будущие обновления.