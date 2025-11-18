Один из руководителей Rust предложил официальное сотрудничество Delta Force после обвинений в копировании ассетов

Скандал вокруг возможного использования ассетов из Rust в новом сезонном трейлере Delta Force неожиданно получил мирное и даже перспективное продолжение. После того как операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн публично обвинил Team Jade в копировании моделей, стороны, похоже, быстро нашли общий язык — настолько, что теперь речь идёт о потенциальном официальном коллабе.

Внимание разработчиков Rust привлёк трейлер к запуску сезона Ahsarah в Delta Force, где Макфарлейн заметил взрывчатку, практически идентичную объекту, созданному художником Facepunch Томасом Баттерсом (Pilgrim). На сравнениях, которыми Макфарлейн поделился в соцсетях, видно сходство до мелочей — от формы до расположения изоляционной ленты и проводки.

«Спасибо, что вы такие большие фанаты Rust. Пожалуйста, уберите наши ассеты. Если хотели сотрудничать — стоило просто написать», — заявил он в X (Twitter).

По словам Макфарлейна, Team Jade оперативно связалась с Facepunch и принесла извинения. В следующем сообщении он подтвердил, что инцидент исчерпан:

«Delta Force связались и извинились. Вопрос закрыт. Синематик отличный, надеюсь, в следующем сезоне увидим наш Rust Hazmat у них».

Пока ни Team Jade, ни издатель TiMi Studio Group не дали публичных комментариев. Трейлер при этом остаётся доступным онлайн. Судя по реакции Facepunch, конфликт урегулирован, а неожиданное напряжение между студиями вполне может перерасти в официальное сотрудничество.