Предстоящее обновление превращает симулятор выживания Rust в уютную игру

На последний квартал года для Rust запланирован ряд обновлений, в том числе улучшения, касающиеся взаимодействия с животными. Согласно обновленной дорожной карте, в игру добавят собак, декоративных животных и новые виды фауны, а также усовершенствуют искусственный интеллект животных и внедрят систему их разведения. Это позволит игрокам пасти собственный скот и стать настоящими фермерами. Хотя такая механика, безусловно, найдет практическое применение, для любителей ролевого отыгрыша это настоящая мечта: теперь они смогут воплотить в Rust свои фантазии о спокойной фермерской жизни.

Хотя обновление, посвященное животным, еще не вышло и точная дата его релиза не определена, соответствующие игровые объекты уже добавлены в тестовую ветку AUX01 и доступны для предварительного тестирования. В этой ветке игроки могут увидеть животных, которые вскоре появятся в Rust: коров, коз и овец. Как и лошадей, их можно приобретать у NPC. В дальнейшем животных можно выращивать, разводить (создавая ферму и улучшая генетику потомства) и забивать для получения мяса, жира, ткани и кожи.

Для благополучия животному необходимы трава, вода и наличие стада. Игрок может вести животное за собой, но только после установления с ним тесной связи. Ухаживая за животным, игрок налаживает с ним отношения, что снижает уровень его агрессии. Эта версия находится в стадии разработки и может измениться, но на данный момент предусмотрены следующие уровни отношений: «Незнакомец», «Знакомый», «Терпимость», «Связь» и «Стадо». При достижении максимального уровня доверия животное начинает считаться частью стада игрока. Чтобы не потерять животных, лучше всего использовать новые заборы и ворота для обустройства загона; это также защитит их от агрессивных диких зверей, таких как медведи и волки.

Разведение, по-видимому, является самым сложным аспектом этого обновления. Важную роль будут играть пол и генетика: оба фактора необходимы для получения потомства с идеальными характеристиками - подобно созданию «идеальных клонов» при выращивании овощей и ягод.

Чтобы протестировать обновление, игрокам нужно открыть настройки Rust Staging Branch, перейти в раздел «Версии игры и бета-тестирование» (Game Versions & Betas) и ввести пароль для доступа к закрытой версии: `livestock2026`. Это позволит переключиться на тестовую ветку AUX01 и опробовать раннюю версию нововведений.