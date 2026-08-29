Разработчики Rust внесли изменения в дорожную карту игры

Несмотря на то, что Rust уже восемь лет не находится в раннем доступе, разработчики из Facepunch продолжают регулярно обновлять эту популярную игру в жанре survival. Rust — это игра, в которую игроки должны вкладывать много свободного времени, ведь каждый месяц в ней происходит вайп, поэтому разработчики продолжают добавлять контент, чтобы поддерживать интерес к игре. В начале года разработчики из Facepunch поделились дорожной картой, в которой рассказали о своих планах на 2026 год.

Однако в недавнем скрытом обновлении дорожной карты несколько пунктов были либо удалены, либо перенесены на 2027 год.

К началу четвёртого квартала 2026 года компания Facepunch пересмотрела свои планы на оставшуюся часть года. В результате некоторые пункты дорожной карты были перенесены или вовсе вычеркнуты, в том числе боевой пропуск.

Ранее планировалось, что боевой пропуск в Rust будет запущен в третьем квартале этого года. Однако компания решила сосредоточиться на улучшении монументов и переработке клановой системы. Многие фанаты не слишком расстроились из-за этого, ведь они считали, что Rust — это не та игра, в которой должны быть косметические награды за платную подписку. Они будут рады узнать, что пункт о боевом пропуске был полностью исключён из дорожной карты и заменён на «Rust Premium».

Игроки, чей инвентарь в Rust оценивается более чем в 15 долларов, получают статус Rust Premium. Это даёт им доступ к серверам Rust Premium, на которых меньше читеров с пустыми инвентарями. Пока неизвестно, как Facepunch планирует развивать Rust Premium, но, скорее всего, там появятся интересные функции и эксклюзивный косметический контент.

Процедурно генерируемые пещеры, система нексуса, кочевой житель, улучшенный подземный ландшафт, крюк-кошка и деформация местности — все это отложено до следующего года.

Долгожданное обновление, посвященное животноводству, должно выйти до конца года вместе с возможностью персонализации игрока, системой наград за обнаружение багов и генераторами биотоплива. В качестве сюрприза, одна из ранее запланированных целей теперь перемещена на более ранний срок и, как ожидается, будет выпущена в 2026 году: домашние собаки.