Rust ломает старую мету: разработчики заставят игроков покинуть базы и вернуться в дикий мир

Разработчики Rust решили встряхнуть привычную мету выживания и вернуть игроков туда, где происходит настоящая борьба — в открытый мир. В новом обновлении студия Facepunch радикально пересмотрела систему прогрессии, чтобы, по их словам, «выманить игроков из их баз» и снова сделать исследования опасных зон ключевой частью игрового опыта.

Как отмечает команда в посте Steam, за последние годы прогрессия в Rust стала слишком лёгкой и быстрой, а избыток скрапа лишил игру прежнего накала. Теперь в системе верстаков появится новый слой прогрессии: чтобы улучшить верстак до второго или третьего уровня, понадобятся фрагменты чертежей, которые нельзя создать, а можно только найти в памятниках — зонах с головоломками и ценной добычей.

Это изменение напрямую подталкивает игроков к исследованию и риску. Facepunch также обновила множество памятников, сделав их более интерактивными: от простых головоломок с зелёными ключ-картами в куполе и на паромном терминале до сложных испытаний с красными картами в шахте ядерных ракет. «Наша цель — вернуть игроков из их укрытий, заставить их сражаться за памятники и снова ценить прогрессию», — говорится в заявлении студии.

Помимо новой меты, обновление включает массу приятных мелочей. В памятниках перераспределена добыча, дроны получили слоты для хранения и могут переносить предметы, примитивное оружие было перебалансировано, а вдоль берегов появились новые ящики с ресурсами для новичков.

Facepunch надеется, что новая система создаст «мягкий барьер прогрессии», который замедлит доминирование крупных кланов и сделает первые стычки между игроками более частыми и напряжёнными. Rust вновь возвращается к своим корням — суровому выживанию, где за каждым углом может ждать враг.