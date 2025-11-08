Rust начинает с чистого листа: теперь вайпы карт и чертежей - каждый месяц

Разработчики Rust представили одно из самых значимых обновлений за последние годы: теперь на всех серверах игры будет проводиться ежемесячный вайп карт и чертежей. Это решение призвано сбалансировать игровой процесс и устранить старую проблему, когда опытные игроки начинали на свежей карте уже с полным набором технологий, получая огромное преимущество перед новичками.
Теперь каждый месяц все участники Rust будут начинать с нуля — без сохранённых чертежей и накопленного прогресса. По словам создателей, такая система позволит вернуть дух выживания и сделает каждый цикл игры уникальным.
Чтобы смягчить эффект от частых вайпов, разработчики упростили крафт и снизили стоимость изучения чертежей. Верстаки теперь создаются бесплатно, а расценки в техническом дереве заметно уменьшены:
- обычные чертежи — с 20 до 15 металлома;
- необычные — с 75 до 30 металлома;
- редкие — со 125 до 60 металлома;
- очень редкие — с 500 до 120 металлома.
Кроме того, патч добавил мини-холодильник, переработал систему хранения и инвентарь, а также ускорил работу лифтов. Игроки теперь могут использовать медицинский шприц на лошадях, чтобы лечить их и временно увеличивать скорость.
Наконец, решена проблема с «кемперами» у монументов — при респавне таких игроков система автоматически отодвигает их от ключевых точек.
Обновление стало шагом к «честному началу» для всех. Rust вновь напоминает, что в его мире выживают только те, кто готов бороться с нуля — каждый раз.
