Rust поставила новый рекорд онлайна - более 260 тыс. одновременных игроков на ПК

Директор Facepunch Studios Алистер Макфарлейн объявил о новом рубеже, достигнутом многопользовательской игрой на выживание Rust. В X Макфарлейн объявил, что Rust достигла нового пика одновременного количества игроков в 262 284 человека.

Rust набирает силу! Мы только что побили наш рекорд CCU, победили ковид и все другие значимые события. В течение последних нескольких месяцев мы устанавливали новые ежемесячные рекорды, и мы не были уверены, что когда-нибудь побьем этот рекорд, если только не случится еще одна глобальная пандемия. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Rust. Команда неустанно трудилась над Rust последние 11 лет. 2025 год не станет исключением, нас ждет много замечательных вещей.

Предыдущий максимальный пик онлайна пришёлся на январь 20221 года – 245 243 игрока.

Макфарлейн раскрыл некоторые подробности о Rust в течение 2024 года, включая тот факт, что в игре было более 5,5 миллионов уникальных игроков, сыграно более 40 миллионов часов в более чем 325 миллионах игровых сессий.

Среди обновлений, полученных Rust в 2024 году, было добавление новых транспортных средств, таких как велосипеды и мотоциклы, полная переработка карты мира игры, добавившая новые интересные точки, добавление рюкзаков в качестве нового снаряжения и многое другое, включая новое оружие и функции, улучшающие качество жизни.