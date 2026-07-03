Rust расширяет систему выживания через аренду и квартирные рейды

В новом обновлении Rust разработчики из Facepunch Studios добавили систему аренды квартир, которая делает старт на сервере более структурированным, но при этом не менее опасным.

Теперь игроки могут заселиться в жилой комплекс, выбрав комнату разного уровня — от бюджетного подвала до пентхауса с расширенными возможностями вроде дополнительного хранения и оборудования. Чтобы не потерять жильё, нужно регулярно оплачивать аренду внутриигровым ресурсом: при просрочке игрока просто выселяют, а его вещи конфискуются.

Однако безопасным такое жильё назвать сложно. В игре появился мастер-ключ, который позволяет временно открывать занятые комнаты и грабить их содержимое. Дополняет систему и NPC в подвале, у которого можно выведать информацию о потенциальных целях.

Помимо жилья, в комплексе работает рынок: игроки могут покупать магазины и торговать с другими жильцами, но конкуренция здесь тоже жёсткая — бизнес можно потерять, если кто-то предложит больше ресурсов.

Обновление также добавляет изменения в режим softcore, включая ускоренный сбор ресурсов, ограниченные временные окна рейдов, обновлённую систему кланов и другие улучшения.