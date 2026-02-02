Rust ужесточает борьбу с читерами: Secure Boot и TPM 2.0 станут новым стандартом

Студия Facepunch объявила о серьёзных изменениях в системе защиты Rust от читеров. Начиная с марта 2026 года владельцы серверов смогут включить опцию, разрешающую подключение только тем игрокам, у которых активированы Secure Boot и TPM 2.0. На первом этапе мера будет добровольной, однако в будущем разработчики планируют сделать её обязательной для всех серверов.

Операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн отметил, что подобные требования становятся нормой для современных соревновательных мультиплеерных игр. По его словам, античиты, работающие на уровне ядра системы, хоть и вызывают споры, остаются наиболее эффективным способом борьбы с нечестной игрой. Он также подчеркнул, что именно переход индустрии к таким стандартам стал причиной отказа Rust от поддержки Linux и Proton.

Решение вызвало бурную реакцию сообщества. Часть игроков поддержала инициативу, устав от повсеместного читерства, заявляя, что честная игра важнее любых компромиссов. Другие опасаются, что новые требования отсекут пользователей со старым железом и сделают игру менее доступной. Нашлись и те, кто считает критику признаком самих нарушителей, а также ностальгирующие фанаты, уверенные, что Rust зря свернул в сторону киберспортивных стандартов.

Пока нововведение остаётся опциональным, но, судя по заявлениям Facepunch, обязательный Secure Boot и TPM 2.0 — лишь вопрос времени.