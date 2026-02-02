Rust ужесточает борьбу с читерами: Secure Boot и TPM 2.0 станут новым стандартом

Студия Facepunch объявила о серьёзных изменениях в системе защиты Rust от читеров. Начиная с марта 2026 года владельцы серверов смогут включить опцию, разрешающую подключение только тем игрокам, у которых активированы Secure Boot и TPM 2.0. На первом этапе мера будет добровольной, однако в будущем разработчики планируют сделать её обязательной для всех серверов.
Операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн отметил, что подобные требования становятся нормой для современных соревновательных мультиплеерных игр. По его словам, античиты, работающие на уровне ядра системы, хоть и вызывают споры, остаются наиболее эффективным способом борьбы с нечестной игрой. Он также подчеркнул, что именно переход индустрии к таким стандартам стал причиной отказа Rust от поддержки Linux и Proton.
Решение вызвало бурную реакцию сообщества. Часть игроков поддержала инициативу, устав от повсеместного читерства, заявляя, что честная игра важнее любых компромиссов. Другие опасаются, что новые требования отсекут пользователей со старым железом и сделают игру менее доступной. Нашлись и те, кто считает критику признаком самих нарушителей, а также ностальгирующие фанаты, уверенные, что Rust зря свернул в сторону киберспортивных стандартов.
Пока нововведение остаётся опциональным, но, судя по заявлениям Facepunch, обязательный Secure Boot и TPM 2.0 — лишь вопрос времени.
все правильно делают, хоть это и не решает проблему полностью, но во первых усложняют поддержку чита, во вторых чит становится дороже и менее привлекательным к покупке, в третьих бан по железу работает еще лучше и даже спуфер может не помочь, и конечно же отсекает дешевые или бесплатные читы вовсе, говорят что с Secure Boot и TPM 2.0 читеров становится на 50% меньше, а это уже какой-то прогресс в этом направлении. Надеюсь когда-нибудь и в CSGO завезут что-то адекватное, как это сделал фейсит.
Давайте теряйте игроков, раз мозгов нет)))
То есть они в настройки наших компов решили залезть?Пусть валят лесом.
Согласен с тобой полностью. Тоже не собираюсь давать им включать на моем компе всякие шпийонские модули (ТРМ), да и к тому же его нет у меня!
Это какой же древний комп должен быть?
Очередной low-iq, который не вгоняет, что эти настройки по дефолту включены. Если у тебя их нет, значит твой комп дерьмище, что и раст не потянет.
Примеры call of duty и battlefield уже наглядно продемонстрировали, что «Secure Boot и TPM 2.0» вообще не решают проблем с читерами.
решают, они заявляли публично что читеров стало на 50% меньше, и их стало легче банить, спустя время они улучшат показатель, другое дело что сейчас пошли ИИ читы, которым вообще не нужно загружаться в систему, или те же мониторы с функциями просвета, так что эту войну не выиграть, но и не повод сдаться же верно? Я считаю что если бы разработчикам было пофиг на своих игроков, как например в ксго, то они бы ничего не меняли.
Да просто большая часть нормальных игроков ушла из игр из за этой фигни, а на читеров меньше жалоб, вот и все дела)))
полная чушь, те кто ушел заменяются на 10 новых игроков, популярность игр растет как по часам, все кто слился никак не влияют на прогрессию, обновляй свою базу знаний чел, мыслишь примитивно, тем более дело не игроках, а в качестве продукта, если игра развивается и она интересная, честного игрока не остановит двухминутная настройка биуса или покупка современной мат.платы
Толку, если от дма это не поможет. При обновлении компа второй не куда не девается, сетку между ними кинуть не сложно, вот и сидят мамкины киберы, которые годами гадить будут.
В чем проблема сделать пару серваков для линуксодиов?
Видимо программисты по системам безопасности начинают зря есть свой хлеб с икрой. Да и не только они. Ведь онлайн читеров можно отпугивать не только этим. Но и, например внедрением системы нивелирования их читов. Одной из частей таких систем является минимизация косяков кода позволяющих этим читам работать. Другая часть, например, занималась бы в режиме реального времени слежением за параметрами каждого игрока. И выявлениями отклонений с активацией механизмов защиты. Да деньги да ресурсы. И это снизит доход от повторных покупок читерами копии игры. Но тут наро выбирать или шашечки или ехать.