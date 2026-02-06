Rust выходит в открытое море: Naval Update добавляет корабли, Глубокое море и новые миссии

Разработчики Rust представили масштабное обновление Naval Update, которое превращает суровый мир выживания в полноценное морское приключение. Игроки теперь могут строить собственные корабли из дерева и металла, оснащать их рулями, якорями, парусами и двигателями. Особое внимание привлекает новая механика —"plank", которую разработчики описывают как «способ улаживать мелкие разногласия с друзьями». Сообщество Rust уже строит догадки о её нестандартном применении, ведь креативность игроков давно стала визитной карточкой проекта.

Обновление также вводит опасную зону — Глубокое море. Добраться до неё можно только с краев карты, строительство запрещено, ресурсы не возрождаются, а редкая добыча разыскивается по принципу «кто первый, тот и молодец». Кроме того, появились новые угрозы: корабли учёных с мощными орудиями и гигантские «Корабли-призраки» для рейдов.

Naval Update включает пять новых миссий и улучшенный вид от первого лица для строительства, делая морские сражения и исследование глубин ещё более захватывающими. Как всегда в Rust, истинная ценность нововведений проявится в динамике игры, полной неожиданных встреч, альянсов и творческих способов погибнуть.