С выходом обновления Primitive в Rust появится средневековый антураж: осадные машины, мечи, щиты

Эта неделя идеально подходит для любителей погрузиться в мир средневековья. Во вторник в Steam вышел Kingdom Come: Deliverance 2, а теперь и песочница для выживания Rust с обновлением Primitive.

В Rust можно найти широкий спектр оружия и предметов, вдохновлённых эпохой: мечи, щиты, луки и стрелы, осадные орудия. Кроме того, в игре присутствуют и некоторые необычные элементы, такие как штурмовые винтовки, украшенные драгоценными камнями, и автоарбалеты, работающие на электричестве.

В конце концов, это же Rust! И хотя в нём могут быть новые катапульты и пластинчатые доспехи, всё это, очевидно, сделано из современных материалов, таких как телефонные столбы, пластиковые контейнеры и уличные знаки.

Rust не отправляет нас в прошлое, а просто переносит события из прошлого в настоящее.

Вы сможете создавать такие предметы, как катапульты, осадные башни, тараны, баллисты и другие машины в средневековом стиле, идеально подходящие для штурма замка в мире, где вертолеты и C4 недоступны. Вместо пистолета есть четырехзарядный мини-арбалет, как (вероятно) в темные века. Лошади также были переработаны, поскольку ваши мотоциклы нельзя будет изготовить, что идеально подходит для перемещения или подтаскивания ваших осадных машин к воротам замка.

В соответствии с темой, есть Medieval Pack DLC, который вы можете использовать в Rust Prime, включая инкрустированный драгоценными камнями скин винтовки, о котором упоминалось ранее, несколько комплектов брони, сундук с сокровищами и многое другое, что обойдется вам примерно в 13 долларов в магазине Rust. Вы можете узнать больше об обновлении Primitive в блоге Rust.