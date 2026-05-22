В Rust Console Edition добавили набор Warhammer 40,000 - броня Крига, цепной меч и плащ

22 мая для консольных версий Rust вышло DLC Warhammer 40,000 Pack. Игроки PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox могут облачиться в снаряжение Корпуса Смерти Крига — одного из самых мрачных подразделений Империума.

Набор включает костюм Крига с фирменным противогазом и плащом, полевой рюкзак, цепной меч (бензопила), дробовик Krieg, а также вертикальный и горизонтальный контейнеры для хранения, стилизованные под укрепления Астра Милитарум.

Релиз приурочен к фестивалю Warhammer Skulls 2026. DLC уже доступно в PlayStation Store и Microsoft Store.