В Rust Console Edition добавили набор Warhammer 40,000 - броня Крига, цепной меч и плащ

22 мая для консольных версий Rust вышло DLC Warhammer 40,000 Pack. Игроки PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox могут облачиться в снаряжение Корпуса Смерти Крига — одного из самых мрачных подразделений Империума.
Набор включает костюм Крига с фирменным противогазом и плащом, полевой рюкзак, цепной меч (бензопила), дробовик Krieg, а также вертикальный и горизонтальный контейнеры для хранения, стилизованные под укрепления Астра Милитарум.
Релиз приурочен к фестивалю Warhammer Skulls 2026. DLC уже доступно в PlayStation Store и Microsoft Store.
