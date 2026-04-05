В Rust добавили водяные колеса и бронированные люки в обновлении Spring Clean

Не довольствуясь добавлением 1 вида морской энергии в прошлом патче, студия Facepunch представила совершенно новый способ использования водных ресурсов в симуляторе выживания Rust. Главным нововведением обновления Spring Clean стали водяные колеса. Разработчики отмечают, что это логичное развитие системы возобновляемой энергии после добавления ветряных турбин и солнечных панелей. Для выработки электричества наличие воды не является строго обязательным. Колеса можно использовать как огромные беговые тренажеры. Создатели игры подтвердили, что внутрь можно силой поместить закованного в наручники игрока, заставляя его вырабатывать энергию для базы.

Помимо гидроэнергетики, апдейт привносит в игру другие полезные изменения. В Rust появились бронированные люки с лестницами для обеспечения максимальной защиты вертикальных входов на базу. Также разработчики добавили цветные кнопки и более эффективную систему разблокировки 2 и более технологий в дереве исследований. Важным изменением стала механика чрезмерного вылова рыбы, из-за которой пользователи больше не смогут полагаться на 1 только морскую добычу для выживания.

Поскольку обновление вышло в период пасхальных праздников, в игре стартовало тематическое событие. Игроки могут искать на карте раскрашенные яйца и улучшать их до 3 ценных версий, включая бронзовые, серебряные и золотые. Во внутриигровом магазине появились костюмы кроликов и тематические предметы. Кроме того, недавно операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн сообщил порталу PC Gamer, что разработчики обсуждают возможность создания фильма по мотивам Rust с крупными компаниями, но проект пока находится на 1 из самых ранних стадий согласования.