В Rust добавят платный DLC в коллаборации с Warhammer 40,000 - вышел тизер

Rust официально анонсировали коллаборацию с Warhammer 40,000. DLC будет содержать платный набор скинов и предметов. Вместе с этим опубликован первый тизер-трейлер новой коллекции. Релиз контента запланирован на 23 октября этого года.

Набор включает:

Защитный костюм Корпусов Смерти Крига — новый облик обычного защитного костюма с классическим противогазом и шинелью бойцов Крига;

Рюкзак Корпусов Смерти Крига — видавший виды полевой рюкзак настоящего специалиста по выживанию;

Цепной меч Корпусов Смерти Крига — новый брутальный облик цепной пилы;

Дробовик Корпусов Смерти Крига — огнестрел из мрачного мира далёкого будущего, который бьёт наповал;

Складские контейнеры Корпусов Смерти Крига — две бочки для хранения в стиле Крига.

Rust — многопользовательская игра на выживание, где игроки сражаются друг с другом в открытом мире, добывают ресурсы и строят базы. Warhammer 40,000 — настольная стратегическая игра, действие которой происходит в мрачном далеком будущем.