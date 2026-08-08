Витубер Kizuna AI спровоцировала масштабную войну между игроками в Rust из-за внутриигровых экскрементов

Популярная японская витуберша Kizuna AI приняла участие в 3 сезоне крупного стримерского ивента по симулятору выживания Rust. В рамках мероприятия продолжительностью 3 дня под названием Niconico Roujinkai RUST виртуальная певица присоединилась к команде стримера Junichi Kato. Перед началом трансляции на платформе YouTube витубер предупредила зрителей о возможной хаотичной атмосфере на сервере, однако реальные события превзошли все ожидания.

Специально для этого события организаторы подготовили уникальную механику случайных карточек с особенными эффектами. Одной из самых резонансных механик оказалась карточка экскрементов, активация которой создавала внутриигровой кал в течение 3 минут и позволяла передавать предмет другим участникам. Когда фанаты витубера узнали о наличии этого предмета у своей любимицы, обычный стрим быстро превратился в хаос.

Игроки начали целенаправленно охотиться за внутриигровым предметом Kizuna AI. После того как нескольким фанатам удалось получить этот трофей, на сервере разразилась настоящая война. Геймеры начали устраивать масштабные рейды на базы друг друга, организовывать засады и вступать в жестокие PvP сражения ради права обладания экскрементами виртуальной певицы.

Ситуация быстро превратилась в главный мем ивента, так как стандартные ценности вроде оружия, компонентов и металлов отошли на второй план. Стримеры и обычные игроки тратили ценные ракеты и взрывчатку C4 ради штурма укрепленных построек соперников, у которых предполагалось наличие предмета. Сама Kizuna AI активно поддерживала градус абсурда в эфире, даря необычные трофеи поклонникам и шутя над происходящим.

Событие Niconico Roujinkai RUST продлится 3 дня, а победа команд зависит от количества собранных черепов поверженных врагов. Противостояние вокруг нетипичного предмета Kizuna AI стало ключевым моментом 1 дня трансляций, привлекая внимание огромной аудитории стримерских платформ.