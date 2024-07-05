Выживание с комфортом: в Rust теперь есть двухколёсный транспорт и бродячие торговцы

Популярная игра Rust получила масштабное обновление, которое существенно меняет игровой процесс и открывает перед игроками новые возможности. Разработчики не только добавили новые виды транспорта, но и ввели систему пленения игроков, передвижного торговца и даже творческий режим.

Двухколёсные новинки

Одной из главных новинок стало появление двухколёсного транспорта. Теперь игроки могут рассекать по просторам Rust на мотоциклах и велосипедах. Мотоциклы, доступные в некоторых локациях с памятниками, предлагаются в двух вариантах: одноместная модель для одиночных райдеров и версия с коляской, где второй игрок может использовать оружие. Эти быстрые и маневренные машины работают на низкокачественном топливе, а при повреждении их можно отремонтировать с помощью фрагментов металла.

В то же время, любителей экологичного транспорта порадует появление велосипедов на обочинах дорог и у памятников. Хотя они и уступают мотоциклам в скорости, велосипеды не требуют топлива, вместо этого расходуя запасы еды и воды игрока. Интересной особенностью стал режим спринта, обеспечивающий временное ускорение, но быстро истощающийся.

Пленение и бродячие торговцы

Помимо транспортных новшеств, игра обогатилась системой пленения игроков. У выживших появился арсенал для захвата противников, включающий наручники и капюшоны. Эти предметы не только ограничивают доступ пленного к инвентарю и взаимодействию с окружением, но и позволяют принудительно перемещать захваченных игроков. Однако разработчики предусмотрели и шанс на спасение: пленные могут попытаться освободиться, пройдя специальную мини-игру разблокировки.

В дополнение к этому, на картах с кольцевыми дорогами появился новый NPC — путешествующий продавец. Этот торговец предлагает широкий ассортимент товаров по случайным ценам, иногда даже со скидками. Игроки имеют возможность остановить продавца для торговли, но должны проявлять осторожность, чтобы не препятствовать его движению слишком долго.

Экономические и технические улучшения

С целью сделать игровую экономику более динамичной, разработчики внедрили систему динамического ценообразования для товаров NPC. Цены меняются каждые 6 игровых часов в зависимости от популярности товаров, колеблясь в пределах от -50% до +100% от базовой стоимости.

Не обошли вниманием разработчики и вопросы оптимизации игры. Продолжая работу над улучшением производительности, им удалось сократить использование памяти примерно на 1 ГБ на новом сервере. Это особенно важно для серверов с большим количеством игроков и построек, так как должно обеспечить более стабильную работу игры.

Творческий режим

Эта функция позволяет игрокам свободно строить и экспериментировать без использования дополнительных плагинов. Режим включает в себя ряд полезных возможностей, таких как бесплатный ремонт, неограниченное строительство, снятие ограничений на размещение объектов и увеличенный лимит расстояния для объектов ввода-вывода.

Творческий режим может быть активирован как для всех игроков на сервере, так и для отдельных пользователей.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.