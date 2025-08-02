Выживание на телефоне: открыта предрегистрация глобальной версии Rust Mobile

Level Infinite официально представила глобальную версию Rust Mobile — мобильной адаптации легендарного survival-хита от Facepunch Studios. В честь анонса выпущен кинематографичный трейлер, а также открыта предрегистрация на сайте.

Оригинальный Rust, вышедший в 2013 году, прославился своим суровым PvP-геймплеем, рейдами, крафтом и строительством баз в опасном открытом мире. Rust Mobile бережно сохраняет атмосферу оригинала, адаптируя игру под мобильные платформы. Игроков ждут процедурно генерируемые биомы, динамичная система выживания и полноценная многопользовательская составляющая.

На gamescom 2025 (20–24 августа) посетители смогут опробовать демо-версию игры и получить эксклюзивный мерч. Разработчики обещают улучшенный и отточенный геймплей на основе фидбэка с ранних тестов. Точная дата релиза пока не названа, но релиз, судя по всему, уже не за горами.