Rusted Moss получит "7-8 часов нового контента" и второго играбельного персонажа в бесплатном обновлении

Действие этого платформера разворачивается в постапокалиптическом мире, где жизнь давно угасла, а всё вокруг покрылось ржавчиной. Игра выделяется своей стремительностью и хардкорной сложностью, бросая вызов даже самым опытным игрокам. Вам предстоит взять на себя роль отважной героини, которая должна сразиться с взбунтовавшимися машинами, покрытыми ржавчиной. Вооружённая способностью прыгать, стрелять и цепляться за выступы с помощью крюка-кошки, она готова преодолеть любые препятствия на своём пути. Визуальная сторона игры выполнена в стильном пиксель-арте, погружая игрока в атмосферу ретро-платформеров 90-х годов, но при этом привнося множество современных элементов геймплея.

Мир Rusted Moss состоит из вертикальных платформ, по которым можно свободно перемещаться, исследуя каждый уголок этой постапокалиптической вселенной. На своём пути вы столкнётесь с разнообразными врагами, включая роботов, ведьм и других монстров. Однако вы останетесь без помощи — в процессе приключения можно отыскать более 20 видов улучшений, которые значительно повысят её эффективность в бою. Кроме того, игроку предстоит сразиться с 6 могущественными боссами, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Ключевым элементом геймплея Rusted Moss является крюк-кошка, который открывает новые тактические возможности в бою. Цепляясь за выступы, вы можете стрелять по врагам в воздухе или уворачиваться от их атак, демонстрируя акробатическую ловкость. На карте разбросаны мощные пушки, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками — найти и освоить их будет ключом к успеху.

По мере прохождения игры, вы встретите других выживших, включая людей и сказочных существ, которые могут поведать вам о забытом прошлом этого мира.