Rusted Moss получит "7-8 часов нового контента" и второго играбельного персонажа в бесплатном обновлении

Rusted Moss - полюбилась многим любителям жанра метроидвания, когда вышла в прошлом году. Хотя фанаты могут быть разочарованы, узнав, что у игры не будет продолжения, ее грядущее контентное обновление достаточно велико, чтобы удовлетворить их желания в новом контенте, и, что еще лучше, оно совершенно бесплатно.
"У Rusted Moss не будет сиквела", - написали разработчики в недавнем блоге, добавив, что крупное контентное обновление "вполне может им стать", когда оно выйдет 20 июня 2024 года вместе с полным портом на Nintendo Switch, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Сообщается, что грядущее обновление добавит в игру две новые исследуемые зоны, 7-8 часов нового контента, более 300 комнат, режим "сражений с боссом" и немного более загадочный режим "Майя", который позволит вам "пройти всю игру заново в роли Майи после того, как вы одолели ее в первый раз". Но второй играбельный персонаж не принесет никаких "новых диалогов или концовок".