Rustler 18.02.2021
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
5.7 84 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача Rustler - "средневековой GTA"

monk70 monk70

Ещё одна игра стала бесплатной в Epic Games Store, продолжая акцию по раздаче игр для ПК. Сегодняшнее предложение включает средневековую GTA, Rustler - Grand Theft Horse. Как обычно, у вас есть семь дней, до 29 января, чтобы добавить игру в свою библиотеку EGS.

Выпущенная в 2021 году и разработанная Jutsu Games, игра представляет собой пародию на классические экшен-игры, такие как Grand Theft Auto (ранние части). Вы берете на себя роль средневекового бандита в открытом мире, который изобилует отсылками к поп-культуре.

Игра, действие которой разворачивается в исторически недостоверном средневековье, предлагает игрокам пройти множество причудливых квестов, дрифтовать на конных повозках, получить эвакуацию за парковку в «запрещённых для лошадей зонах», участвовать в боях без правил и даже раскапывать скелеты динозавров — и все это за один день. В игре даже есть система бардов, позволяющая выбирать музыку для путешествий, а чтобы сменить исполняемую песню, достаточно просто ударить барда, как по радио.

15
7
Комментарии:  7
Ely Maze

Хорошая игра в свое время играл в пиратку

Но тут по любому найдутся люди которые напишут "Кал" "И за бесплатно не надо" "Опять шлак раздают"

Мне вот всегда интересно было а те люди которые так пишут какую раздачу ждут?

6
Alex-1785

Кал и за бесплатно не надо, опять шлак раздают.

3
era aoi Alex-1785

Блин, ты меня опередил, только хотел написать.

1
Ely Maze Alex-1785
2
Иваныч из Тулы

Классная игра кстати, а за бесплатно, вообще отличная 👍

5
-zotik-

давно хотел бы её в коллекцию, играть не буду, но прикольно