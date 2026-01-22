В Epic Games Store стартовала раздача Rustler - "средневековой GTA"

Ещё одна игра стала бесплатной в Epic Games Store, продолжая акцию по раздаче игр для ПК. Сегодняшнее предложение включает средневековую GTA, Rustler - Grand Theft Horse. Как обычно, у вас есть семь дней, до 29 января, чтобы добавить игру в свою библиотеку EGS.

Выпущенная в 2021 году и разработанная Jutsu Games, игра представляет собой пародию на классические экшен-игры, такие как Grand Theft Auto (ранние части). Вы берете на себя роль средневекового бандита в открытом мире, который изобилует отсылками к поп-культуре.

Игра, действие которой разворачивается в исторически недостоверном средневековье, предлагает игрокам пройти множество причудливых квестов, дрифтовать на конных повозках, получить эвакуацию за парковку в «запрещённых для лошадей зонах», участвовать в боях без правил и даже раскапывать скелеты динозавров — и все это за один день. В игре даже есть система бардов, позволяющая выбирать музыку для путешествий, а чтобы сменить исполняемую песню, достаточно просто ударить барда, как по радио.