Мрачное приключение Rustown выйдет 30 июня 2027 года

Три года назад отец Цзянь бесследно исчез, но неожиданное письмо заставляет девушку отправиться на его поиски в одно из самых опасных мест. Студия Plotrick представила новый трейлер Rustown — сюжетного приключения о предрассудках, человеческой жестокости и надежде, которая сохраняется даже в самых безнадёжных обстоятельствах.

Действие игры разворачивается в трущобах, населённых заражёнными изгоями, страдающими от постепенного ухудшения когнитивных способностей. Здесь практически не действуют законы, а страх перед болезнью и взаимная ненависть превратили район в опасное место, куда посторонние предпочитают не заходить.

Главной героине предстоит исследовать Rustown, искать следы пропавшего отца и знакомиться с местными жителями. При этом разработчики предлагают обходиться без сражений: вместо прямого противостояния опасностям придётся использовать скрытность, наблюдательность и умение находить безопасные маршруты.

Несмотря на мрачную антиутопическую обстановку, Rustown рассказывает не только о жестокости и предубеждениях. По мере прохождения Цзянь обнаружит, что даже среди отвергнутых обществом людей сохранились доброта, взаимопомощь и желание заботиться друг о друге.

Авторы называют своё произведение «нежной антиутопией для тех, кто устал от ненависти». Новый трейлер демонстрирует атмосферу заброшенного района, исследование локаций и отдельные эпизоды игрового процесса.

Rustown выйдет 30 июня 2027 года на PC, Xbox Series XS.