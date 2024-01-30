Инсайдер намекает на эксклюзивный показ метроидвании Rusty Rabbit на State of Play

Новая игровая презентация от Sony под названием State of Play пройдет уже через несколько дней, но все её анонсы известны благодаря утечкам. Как ожидается, уже в эту пятницу нам покажут новую игру во вселенной Metro, ремейк Silent Hill 2, Death Stranding 2 и еще 12 игр. Сегодня авторитетный инсайдер раскрыл еще один сюрприз презентации, который может стать примечательной метроидванией Rusty Rabbit от NetEase Games.

На появление Rusty Rabbit в рамках State of Play намекает проверенный автор утечек с ником billbil_kun. Обычно он прямо сообщает о своих инсайдах, однако на этот раз он решил заинтриговать свою аудиторию. В своем сообщении с официальным анонсом State of Play он написал, что подождет загадочного анонса и прикрепил стикер с кроликом. Пользователи довольно быстро разглядели в этом намек на 2,5D метроидванию Rusty Rabbit, где главным героем выступает милый кролик.

Rusty Rabbit представляет необычный мир, где место людей заняли разумные кролики. Главный герой игры, кролик по имени Стэмп, пилотируя своего робота, отправляется в опасное приключение через гигантские руины замерзшего мира. Релиз игры ожидается как на ПК, так и на консоли PS5. Вероятно, на State of Play будет объявлена дата выхода Rusty Rabbit.