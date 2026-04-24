Дорога, где дружба проверяется лебёдкой: RV There Yet? выходит на Xbox и в Game Pass

Кооперативная приключенческая игра RV There Yet? от Nuggets Entertainment доберётся до Xbox Series и ПК (Microsoft Store), а также сразу появится в Game Pass уже в мае. Проект уже выходил на ПК через Steam в октябре 2025 года, но теперь явно рассчитывает на новую волну аудитории — и, честно говоря, в Game Pass у таких игр шанс на «вторую жизнь» обычно заметно выше.

Суть игры звучит одновременно просто и хаотично: вы с друзьями едете домой на автофургоне после отпуска, но привычный путь закрыт, и приходится пробираться через долину Мабаттс. И вот тут начинается то, за что игру либо полюбят, либо возненавидят — физика, лебёдки, кооперативный бардак и постоянная борьба с дорогой, которая будто специально создана против вас.

По описанию, RV There Yet? делает ставку не на сюжет, а на взаимодействие игроков. Один управляет, другие тянут лебёдку, спорят, мешают или «помогают» — в зависимости от уровня дружбы в вашей компании. Это типичный формат игр, где основной контент создаёт не разработчик, а сами игроки. И здесь всё держится на том, насколько весёлым окажется ваш кооператив, а не сама структура мира.

Отдельно стоит отметить странную, но честную философию проекта: минимум контента, максимум ситуаций. Одна карта, одна машина, чат поблизости, лебёдка и набор абсурдных бытовых элементов вроде бургеров и случайных предметов выживания. Это почти анти-игра в классическом понимании — но такие проекты иногда неожиданно «взрываются» именно за счёт простоты.

RV There Yet? выглядит как типичный кандидат в Game Pass-хиты на пару вечеров: либо вы быстро устанете от хаоса, либо будете смеяться над ним до поздней ночи.