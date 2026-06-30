Кооперативное приключение RV There Yet? вышло на Xbox и в Game Pass

Независимая инди-студия Nuggets Entertainment официально объявила о долгожданном релизе своего симулятора дорожного путешествия RV There Yet? на консолях. Проект стал доступен для покупки в цифровом магазине Microsoft Store для консолей Xbox Series X|S, а также в этот же день пополнил библиотеку подписочного сервиса Xbox Game Pass как на приставках, так и на персональных компьютерах.

К сожалению для сообщества разработчики объявили, что версии игры для Xbox Game Pass (включая ПК-версию из этого сервиса) на релизе не поддерживают кроссплей с базовой версией игры в Steam. На данный момент совместное прохождение и ремонт фургона доступны только между пользователями экосистемы Microsoft, то есть между игроками на консолях Xbox и подписчиками Game Pass на ПК.

Авторы подчеркнули, что создание полноценного общего мультиплеера со Steam остается их приоритетной задачей, однако точных сроков исправления ситуации они назвать не могут из-за параллельной работы над созданием третьей карты. Локация "Карта 3" сейчас находится на стадии высокой готовности, но ее релиз задерживается из-за летних отпусков в команде. Что касается полноценного релиза игры на консолях PlayStation 5, то студия надеется выпустить эту версию ближе к концу года, но без жестких гарантий по месяцам.

Само консольное издание включает в себя весь ранее выпущенный контент, за исключением кроссплатформенных лобби со Steam. Подробнее узнать об игре можно в описании следующей новости:

В ближайшее время команда планирует сосредоточиться на сборе отзывов от подписчиков Game Pass и полировке сетевого кода.