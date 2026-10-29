RV There Yet? добралась до новых платформ и объединит игроков благодаря кроссплею

Студия Nuggets Entertainment выпустила релизный ролик RV There Yet?, кооперативного приключения о попытке компании друзей добраться домой на автодоме. Видео показывает хаотичные поездки по бездорожью, сложные препятствия и совместные попытки справиться с физикой транспорта. Версии для PS5 и Nintendo Switch 2 выходят 29 октября 2026 года.

Игрокам предстоит управлять одним автодомом в компании до четырёх человек. После вынужденного изменения маршрута команда оказывается в опасной долине Mabutts Valley и должна найти дорогу к трассе Route 65. Машиной нужно управлять сообща, преодолевать ухабы и другие препятствия, а для особо сложных участков использовать лебёдки спереди и сзади автомобиля.

Путешествие осложняют не только дороги: участникам придётся следить за запасами, поддерживать транспорт в рабочем состоянии и помогать товарищам. В игре также предусмотрен голосовой чат с ограничением по расстоянию, поэтому координация особенно важна, когда команда разделяется.

RV There Yet? доступна на PC (Steam и Microsoft Store) и Xbox Series X|S, а 29 октября выходит на PS5 и Nintendo Switch 2. С запуском новых версий появится полный кроссплей между всеми платформами, так что игроки смогут отправиться в поездку вместе независимо от устройства.