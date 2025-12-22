ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RV There Yet 21.10.2025
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
6.6 25 оценок

RV There Yet? получает первый крупный апдейт после 4,5 млн проданных копий

butcher69 butcher69

Кооперативный симулятор комедийного автопутешествия RV There Yet? получил неожиданное обновление, ставшее первым крупным контентным апдейтом после ошеломляющего успеха. Игра студии Nuggets Entertainment, созданная во время игрового джема и выпущенная на Steam без особых ожиданий, быстро превзошла прогнозы: за первую неделю продано 1,3 млн копий, а на сегодня общий тираж достиг 4,5 млн.

Разработчики признаются, что не планировали пост-релизной поддержки, однако популярность вынудила их добавить новый контент. В обновлении появилась карта Mt Yurbuttsk с заснеженными и скользкими горными склонами. Игрокам предстоит преодолевать ледяные участки, используя цепи на колёса и взрывчатку для расчистки пути. Кроме того, добавлены новые животные, инструменты, предметы и даже возможность снежковой битвы. Апдейт сопровождается небольшой сюжетной линией, развивающей мир игры.

После релиза обновления команда отправляется на рождественский перерыв, а затем займётся исправлением багов и улучшением стабильности. Крупных дополнений в будущем студия пока не планирует, называя игру «незапланированным хитом», для которого пост-релизная поддержка была сюрпризом даже для самих создателей. RV There Yet? продолжает радовать игроков неожиданными нововведениями, подтверждая статус одного из самых ярких хитов 2025 года.

2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий