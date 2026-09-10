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RV There Yet 21.10.2025
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
6.5 37 оценок

Студия Nuggets Team выпустила финальное обновление для RV There Yet? с новой картой

Апчхий Апчхий

Разработчики из независимой студии Nuggets Team объявили о выпуске крупного контентного обновления для своего дорожного приключения RV There Yet?, которое официально завершает эпическую игровую трилогию. В финальной главе под названием «Одно последнее путешествие» любители виртуального отдыха предпримут заключительную попытку вернуться домой по знаменитому шоссе Роут 65.

Свежее обновление полностью доступно для всех владельцев оригинальной игры и добавляет в проект внушительную порцию разнообразного контента. Игроков ждёт масштабная карта побережья Сент-Баттин Бэй, а также не встречавшиеся ранее виды диких животных, полезные предметы экипировки и новые рабочие инструменты. Помимо этого, разработчики значительно расширили сюжетную линию за счёт добавления свежих повествовательных диалогов и полностью обновили музыкальное сопровождение.

В рамках пляжной тематики авторы внедрили в игровой процесс тематические элементы, включая распитие кокосовых напитков и игру в пляжный теннис деревянными лопатками. А также упомянули о появлении новых внутриигровых ошибок. Команда поблагодарила фанатов за увлечённость проектом и пожелала всем пользователям приятного прохождения финального маршрута.

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