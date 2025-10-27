Веселое кооперативное приключение RV There Yet? разошлось миллионным тиражом всего за четыре дня

Инди-студия Nuggets Entertainment празднует успех: их кооперативное приключение RV There Yet? за считанные дни стало хитом. Игра, созданная всего за шесть недель, 21 октября 2025 года дебютировала на Steam и быстро ворвалась в топ-3 мирового чарта по выручке.

За четыре дня проект разошёлся миллионным тиражом, а 25 октября установил рекорд одновременного онлайна — 100 тыс. игроков. Сообщество высоко оценивает игру: рейтинг одобрения составляет 79% .

Игроки отмечают увлекательный и весёлый геймплей, но указывают на недостаток контента и наличие багов. Несмотря на это, успех RV There Yet? демонстрирует потенциал инди-проектов и доказывает, что короткие сроки разработки не мешают создавать популярные игры.