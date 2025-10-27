ЧАТ ИГРЫ
RV There Yet 21.10.2025
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
6.6 10 оценок

Веселое кооперативное приключение RV There Yet? разошлось миллионным тиражом всего за четыре дня

Инди-студия Nuggets Entertainment празднует успех: их кооперативное приключение RV There Yet? за считанные дни стало хитом. Игра, созданная всего за шесть недель, 21 октября 2025 года дебютировала на Steam и быстро ворвалась в топ-3 мирового чарта по выручке.

За четыре дня проект разошёлся миллионным тиражом, а 25 октября установил рекорд одновременного онлайна — 100 тыс. игроков. Сообщество высоко оценивает игру: рейтинг одобрения составляет 79% .

Игроки отмечают увлекательный и весёлый геймплей, но указывают на недостаток контента и наличие багов. Несмотря на это, успех RV There Yet? демонстрирует потенциал инди-проектов и доказывает, что короткие сроки разработки не мешают создавать популярные игры.

Керж93

через пару недель как обычно все забудут

Олег Дудин

Неплохой результат. Посмотрим, сколько игра на слуху продержится.