Инсайдер заявляет о скором анонсе продолжения или перезапуска брутального экшена Ryse: Son of Rome

Проверенный инсайдер и аналитик Роберто Серрано утверждает, что поклонники добротных экшенов могут быть приятно удивлены уже в этом году. По его словам, в ближайшем будущем может быть анонсировано продолжение или перезапуск культового брутального экшена Ryse: Son of Rome. Проект впервые вышел еще в 2013 году, но затем был быстро незаслужено забыт и теперь у него есть шанс получить новую жизнь в том или ином виде.

По словам автора утечек, разработка проекта начиналась уже много лет назад и изначально игра планировалась как эксклюзив для Xbox, но стороны так и не смогли достичь соглашения, из-за чего проект оказался под вопросом. Похоже, что в студии Crytek решили самостоятельно заняться изданием игры и теперь не ведут переговоров об эксклюзивности. Серрано убежден, что новую Ryse: Son of Rome представят до осени 2025 года и это будет мультиплатформенный проект.

Стоит отметить, что информация о возвращении Ryse: Son of Rome никогда официально не подтверждалась студией Crytek. Тем не менее в 2022 и 2023 годах разработчики неоднократно косвенно намекали на возможность работы над проектом. Среди таких намёков — новые вакансии, указывающие на работу над AAA-игрой в жанре экшена, и загадочные сообщения в социальных сетях, которые фанаты быстро связали с легендарной серией.

Остаётся лишь ждать официальных анонсов от Crytek, чтобы понять, увидим ли мы возвращение легендарной игры.