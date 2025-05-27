Кровавая и зрелищная Ryse: Son of Rome по самой низкой цене в Steam

Красивая, кровавая и зрелищная Ryse: Son of Rome возвращается на арену - в Steam появилось отличное предложение, которое позволит купить игру всего за 90 руб. да еще и с дополнительным бонусом - проверено на Steam Deck. Вышедшая в 2013 году как эксклюзив Xbox One, игра по-прежнему поражает своей визуальной составляющей и кинематографичной боевой системой.
Данная акция - отличная возможность еще раз перепройти в одну из самых красивых игр современности, о на этот раз в портативном устройстве или на любом ПК. И хотя в свое время Ryse: Son of Rome не снискала коммерческого успеха, время послужило ей добрую службу, и сегодня ее можно смело советовать к покупке из-за сеттинга, русского дубляжа и все той же красивой графики.
Кому больше нравятся «мозги» или «кровь», посетите страницу тематического фестиваля «Зомби против вампиров» в Steam. Там представлены: The Last of Us Part I, DayZ, Dead Island 2, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, World War Z, The Evil Within 2, Vampire Survivors, Left 4 Dead 2 и не только.
Ryse son Of Rome будет продаваться в Steam по сниженной цене до 2 июня.
Однообразная и унылая.
А вот и не самую.
Игра короткая, слегка однообразная, локации крайне узкие, но она порадует действительно крутой картинкой, край Энджин из 2013 года передает современным играм привет.
С любовью отработанная тематика Рима и варварских лесов даст возможность получить 4-6 часов удовольствия от кинематографичной, но все же игры, она ни на секунду не забывает что она игра и это круто.
За 90 то рублей надо брать просто не глядя // Иван Ермошин
Согласен. Картинка да еще в 13 году просто пушка. Щас тоже не отстает.
Вроде эта игра в свое время поразила ОЧЕНЬ КРУТОЙ ГРАФИКОЙ но вот все остальное было так себе. Впрочем ордер 1866 был таким же практически и релиз позднее на ПК это показал.
Ордер не вышел на пк
некрогейминг...
Даже сейчас одна из лучших картинок с низкими системками, Anal Woke 2 сосёт с его 2080 в минималках.