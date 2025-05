Кровавая и зрелищная Ryse: Son of Rome по самой низкой цене в Steam

Красивая, кровавая и зрелищная Ryse: Son of Rome возвращается на арену - в Steam появилось отличное предложение, которое позволит купить игру всего за 90 руб. да еще и с дополнительным бонусом - проверено на Steam Deck. Вышедшая в 2013 году как эксклюзив Xbox One, игра по-прежнему поражает своей визуальной составляющей и кинематографичной боевой системой.

Данная акция - отличная возможность еще раз перепройти в одну из самых красивых игр современности, о на этот раз в портативном устройстве или на любом ПК. И хотя в свое время Ryse: Son of Rome не снискала коммерческого успеха, время послужило ей добрую службу, и сегодня ее можно смело советовать к покупке из-за сеттинга, русского дубляжа и все той же красивой графики.

Кому больше нравятся «мозги» или «кровь», посетите страницу тематического фестиваля «Зомби против вампиров» в Steam. Там представлены: The Last of Us Part I, DayZ, Dead Island 2, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, World War Z, The Evil Within 2, Vampire Survivors, Left 4 Dead 2 и не только.

Ryse son Of Rome будет продаваться в Steam по сниженной цене до 2 июня.